"Ангел з дошкою та повітряним змієм": спортсмен-олімпієць врятував дівчинку (відео)

Спортсмен використав свої навички для порятунку підлітка

Бразильський кайтсерфер Бруно Лобо вийшов у відкрите море, щоб протестувати камеру, а у результаті врятував 15-річну дівчинку. До речі, бразилець взяв участь в Олімпійських іграх у Парижі, де посів 7 місце.

Про подвиг бразильця повідомляє офіційний сайт Ігор. Інцидент стався у Сан-Луїсі (Бразилія).

Бруно випробував нову камеру і вже прямував до берега, як почув жіночий крик. Він помітив у воді дівчинку-підлітка, яка тонула. Спортсмен наблизився до неї, кинув дошку та за допомогою кайту (повітряного змія) зумів доплисти до неї. Він сказав дівчинці триматись за його спину. Бруно повернувся по дошку, після чого за допомогою вітру вони без пригод допливли до берега.

"Того дня Бог використовував мене як інструмент для порятунку цієї молодої дівчини, вся честь і слава Йому", — написав у Instagram Лобо.

У коментарях під постом дівчинка подякувала своєму рятівнику, наголосивши, що змогла б протриматися на воді ще 5 хвилин. Крім того, вона назвала Бруно своїм ангелом-охоронцем. У мережі прозвали спортсмена "ангелом з дошкою та повітряним змієм".

Пізніше Бруно відзначили найвищою нагородою від місцевої військово-пожежної служби. Користувачі зазначають, що ця медаль значно вагоміша за олімпійське "золото".

Нагадаємо, Україна в Парижі показала найкращий результат на Олімпіадах за останні 12 років. Наша команда зуміла здобути 12 нагород (3 золотих, 5 срібних та 4 бронзових).