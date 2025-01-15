Выступала с флагом штурмовой бригады, но сбежала в Россию: в Украине наказали спортсменку-перебежчицу

Спортсменка подымала украинский флаг на соревнованиях, но решила сбежать к оккупантам

Президент Федерации академической гребли Украины (ФАГУ) Владимир Власенко прокомментировал побег украинского гребца Ларисы Жалинской. По его словам, она была "слабой спортсменкой с какими-то психическими недостатками".

Соответствующий комментарий Власенко приводит Tribuna.com. Спортивный функционер отметил, что Лариса не входила в состав сборной Украины и не была на контракте в команде.

Примечательно, что Лариса перед побегом из страны выступала на соревнованиях с флагом одной из украинских штурмовых бригад. Добавим, что Исполком ФАГУ пожизненно дисквалифицировал Жалинскую и лишил ее званий и наград. Напомним, Лариса служила в Национальной гвардии и уехала из Украины по туристической путевке.

– Она явно с какими-то психическими недостатками. Здесь без преувеличений. Я так не общался с ней, но знаю, что всегда возникали проблемы с психикой.

– Были ли раньше с ней проблемы на фоне гражданской позиции?

– Нет, не было. Напротив – даже если выступала где-то, то с флагом штурмовой бригады.

Инцидентов я, например, не замечал. У нас молодежь как только что-то такое видит, сразу реагирует агрессивно. Именно молодежь, даже не со стороны федерации. Поэтому раньше от нее такого не звучало, – сказал Власенко.

Побег спортсменов из страны носит не единичный характер. К примеру, футболист юношеского состава "Шахтера" Александр Роспутько сбежал из расположения команды после еврокубкового матча в Бельгии. Кроме того, из Украины сбежали киберспортсмены, которые воспользовались международными соревнованиями.