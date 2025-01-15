Виступала із прапором штурмової бригади, але втекла до Росії: в Україні покарали спортсменку-перебіжчицю

Спортсменка піднімала український прапор на змаганнях, але вирішила втекти до окупантів

Президент Федерації академічного веслування України (ФАВУ) Володимир Власенко прокоментував втечу української веслярки Лариси Жалінської. За його словами, вона була "слабкою спортсменкою з якимись психічними вадами".

Відповідний коментар Власенка наводить Tribuna.com. Спортивний функціонер зазначив, що Лариса не входила до складу збірної України та не була на контракті у команді.

Примітно, що Лариса перед втечею із країни виступала на змаганнях із прапором однієї з українських штурмових бригад. Додамо, що Виконком ФАВУ довічно дискваліфікував Жалінську та позбавив її звань та нагород. Нагадаємо, Лариса служила у Національній гвардії та поїхала з України за туристичною путівкою.

– Вона явно з якимись психічними вадами. Тут без перебільшень. Я так не спілкувався з нею, але знаю, що завжди виникали проблеми із психікою.

– Чи були з нею раніше проблеми на тлі громадянської позиції?

– Ні, не було. Навпаки – навіть якщо виступала десь, то із прапором штурмової бригади.

Інцидентів я, наприклад, не помічав. У нас молодь щойно щось таке бачить, одразу реагує агресивно. Саме молодь, навіть не з боку федерації. Тому раніше від неї такого не виходило, – сказав Власенко.

Втеча спортсменів із країни носить не одиничний характер. Наприклад, футболіст юнацького складу "Шахтаря" Олександр Роспутько втік із розташування команди після єврокубкового матчу у Бельгії. Крім того, з України втекли кіберспортсмени, які скористалися міжнародними змаганнями.