"Шавкам нужно прогнуться": в России набросились на олимпийского чемпиона

Шведский биатлонист поддерживает Украину и санкции против РФ

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев резко отозвался о шведском биатлонисте, олимпийском чемпионе Себастьяне Самуэльссоне. Швед накануне отметил, что его раздражают разговоры о снятии санкций, наложенных на российских спортсменов.

Соответствующий комментарий Васильева приводит vseprosport.ru. Титулованный российский спортсмен назвал шведа "шавкой" и посоветовал тому "прогнуться под великой Россией".

"Попросту конъюнктура выглядит таким образом. Мы видим это по поведению серьезных мировых компаний. В свое время они бросились критиковать Трампа, а теперь сами выстроились в очередь, чтобы ему присягнуть. Как только все поменяется, все эти шавки – Самуэльссоны и другие – будут говорить совсем другое. Коронной фразой станет: "Меня не так поняли".

Надо просто подождать и не обращать на них внимание. Все равно без России ничего не возможно. Это величайшая держава, определяющая мировую политику. А всяким шавкам вроде Самуэльссона просто нужно прогнуться, полизать одно место. Посмотрим, как они запоют, когда поступит приказ. Раз уж Цукерберг меняет свою позицию, что говорить о таких персонажах", – сказал Васильев.

В сети лишь посмеялись над Васильевым. Пользователи отметили, что именно он станет тем, кто будет оправдываться за поддержку агрессии РФ.

Ранее Васильев стал посмешищем, призвав провести "справедливые" международные Игры в РФ, где россиян не будут дисквалифицировать за допинг. Также он рассказывал о "вирусе русофобии" в Международном олимпийском комитете (МОК).