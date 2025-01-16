"Иуда": Ракицкий одним фото взбесил россиян

Спортсмен давно дал понять, что поддерживает Украину, а не РФ

Известный украинский футболист Ярослав Ракицкий посетил Покровск (Донецкая область). Здесь нет электроэнергии, воды и газа, а оккупанты регулярно обстреливают населенный пункт КАБами и артиллерией.

Соответствующее фото футболист разместил в Instagram. Ярослав сделал снимок на фоне стеллы при въезде в прифронтовой город.

"Покровск — это наш город. Это — наша Украина", — подписал снимок Ракицкий, вызвав восторг у украинцев.

А вот россияне массово проклинают Ярослава. Один из российских пользователей назвал Ракицкого "Иудой", другие жаждут захватить украинский город и всю Украину.

Во время войны на Донбассе украинский центральный защитник играл в "Зените", из-за чего даже потерял место в составе сборной Украины. В РФ Ракицкого считали "своим", однако после полномасштабного вторжения путинских войск в Украину футболист занял четкую проукраинскую позицию и сразу же уехал из России.

Напомним, Ракицкий хотел бы возобновить международную карьеру и готов для этого петь национальный гимн. Ранее журналист назвал поведение Ярослава свинством.