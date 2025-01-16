"Шавкам потрібно прогнутися": у Росії накинулися на олімпійського чемпіона

Шведський біатлоніст підтримує Україну та санкції проти РФ

Дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону Дмитро Васильєв різко відгукнувся про шведського біатлоніста, олімпійського чемпіона Себастьяна Самуельссона. Швед напередодні зазначив, що його дратують розмови про зняття санкцій, накладених на російських спортсменів.

Відповідний коментар Васильєва наводить vseprosport.ru. Титулований російський спортсмен назвав шведа "шавкою" і порадив тому "прогнутися під великою Росією".

"Просто кон’юнктура виглядає таким чином. Ми бачимо це за поведінкою серйозних світових компаній. Свого часу вони кинулися критикувати Трампа, а тепер самі вишикувалися в чергу, щоб йому присягнути. Як тільки все зміниться, всі ці шавки – Самуельссони та інші – говоритимуть зовсім інше. Коронною фразою стане: "Мене не так зрозуміли".

Потрібно просто почекати й не звертати на них увагу. Все одно без Росії нічого не можливо. Це найбільша держава, що визначає світову політику. А всяким шавкам на кшталт Самуельссона просто потрібно прогнутися, полизати одне місце. Подивимося, як вони заспівають, коли надійде наказ. Якщо Цукерберг змінює свою позицію, що говорити про таких персонажів", – сказав Васильєв.

У мережі лише посміялися з Васильєва. Користувачі зазначили, що саме він стане тим, хто виправдовуватиметься за підтримку агресії РФ.

Раніше Васильєв став посміховиськом, закликавши провести "справедливі" міжнародні Ігри у РФ, де росіян не дискваліфікуватимуть за допінг. Також він розповідав про "вірус русофобії" у Міжнародному олімпійському комітеті (МОК).