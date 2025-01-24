Флаг Украины вновь развевается на Кубке мира по биатлону (фото)

Дмитрий Пидручный вновь показал высокий результат на Кубке мира

В пятницу, 24 января, в Антхольце (Италия) в рамках 6-го этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/25 состоялся мужской спринт. Украинец Дмитрий Пидручный занял пятое место, которое позволило ему поучаствовать в цветочной церемонии.

Дмитрий традиционно на это мероприятие прихватил с собой флаг Украины. Об этом сообщает "Телеграф".

В Антхольце украинский флаг развернули норвежец Мартин Ульдаль и Пидручный. Словенец Яков Фак отстранился от акции.

Напомним, Пидручный до этого дважды попадал на цветочную церемонию, на которую он приносил флаг Украины. Норвежский биатлонист Стурла Легрейд стал инициатором акции в поддержку Украины. Накануне после спринта в Оберхофе (Германия) норвежец развернул Сине-желтый стяг вместе с Пидручным и своим соотечественником Ульдалем.

Кроме того, флаг Украины развернули во время цветочной церемонии после гонки преследования в Оберхофе. Тогда это сделали все участники церемонии.

Недавно Пидручный объявил розыгрыш биба (майки) обладателя Большого хрустального глобуса, одного из самых титулованных спортсменов мира Йоханнеса Бо. В сети поблагодарили норвежца за предоставление ценного лота, деньги от продажи которого пойдут на помощь Украине.