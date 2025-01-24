Прапор України знову майорить на Кубку світу з біатлону (фото)

Дмитро Підручний знову показав високий результат на Кубку світу

У п’ятницю, 24 січня, в Антгольці (Італія) у рамках 6-го етапу Кубка світу з біатлону сезону 2024/25 відбувся чоловічий спринт. Українець Дмитро Підручний посів п’яте місце, яке дозволило йому взяти участь у квітковій церемонії.

Дмитро традиційно на цей захід прихопив із собою прапор України. Про це повідомляє "Телеграф".

В Антгольці український прапор розгорнули норвежець Мартін Ульдаль та Підручний. Словенець Яків Фак відсторонився від акції.

Нагадаємо, Підручний раніше двічі потрапляв на квіткову церемонію, на яку він приносив прапор України. Норвезький біатлоніст Стурла Легрейд став ініціатором акції на підтримку України. Напередодні після спринту в Обергофі (Німеччина) норвежець розгорнув Синьо-жовтий стяг разом із Підручним та своїм співвітчизником Ульдалем.

Крім того, прапор України розгорнули під час квіткової церемонії після переслідування в Обергофі. Тоді це зробили усі учасники церемонії.

Нещодавно Підручний оголосив розіграш біба (майки) володаря Великого кришталевого глобуса, одного з найтитулованіших спортсменів світу Йоганнеса Бо. У мережі подякували норвежцю за надання цінного лота, гроші від продажу якого підуть на допомогу Україні.