"Это греет душу": поступок лучшего биатлониста мира восхитил украинцев

Известный спортсмен поддерживает Украину

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный объявил розыгрыш биба (майки) обладателя Большого хрустального глобуса, одного из самых титулованных спортсменов мира норвежца Йоханнеса Бо. К слову, Йоханнес в сезоне 2024/25 хочет побить "вечный" рекорд по количеству побед уровня Кубка мира.

Соответствующую публикацию Пидручный разместил на своей странице в Instagram. Данный розыгрыш состоится в рамках проекта Safe&Smart от фонда Сергея Притулы.

"Спасибо, Йоханнес, за поддержку и непоколебимую позицию! Приятно видеть, что один из самых титулованных биатлонистов в истории поддерживает Украину и не стесняется об этом говорить на весь мир", — написал Пидручный.

Цель проекта Safe&Smart — обустроить и наполнить бомбоубежище в Новопокровском опорном лицее Харьковской области.

В сети поблагодарили Бо за предоставление ценного лота.

Перед стартом сезона в активе Бо было 85 побед на уровнях Кубка мира, чемпионата мира и Олимпийских игр. Рекордсмен Уле-Эйнар Бьерндален в свое время одержал 95 побед.

Ранее сообщалось, что норвежский биатлонист Эндре Стремсхайм наклеил флаг Украины на свою винтовку. Примечательно, что норвежец выиграл первую личную гонку в Кубке мира-2024/25.