"Это греет душу": поступок лучшего биатлониста мира восхитил украинцев
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Известный спортсмен поддерживает Украину
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный объявил розыгрыш биба (майки) обладателя Большого хрустального глобуса, одного из самых титулованных спортсменов мира норвежца Йоханнеса Бо. К слову, Йоханнес в сезоне 2024/25 хочет побить "вечный" рекорд по количеству побед уровня Кубка мира.
Соответствующую публикацию Пидручный разместил на своей странице в Instagram. Данный розыгрыш состоится в рамках проекта Safe&Smart от фонда Сергея Притулы.
"Спасибо, Йоханнес, за поддержку и непоколебимую позицию! Приятно видеть, что один из самых титулованных биатлонистов в истории поддерживает Украину и не стесняется об этом говорить на весь мир", — написал Пидручный.
Цель проекта Safe&Smart — обустроить и наполнить бомбоубежище в Новопокровском опорном лицее Харьковской области.
В сети поблагодарили Бо за предоставление ценного лота.
Перед стартом сезона в активе Бо было 85 побед на уровнях Кубка мира, чемпионата мира и Олимпийских игр. Рекордсмен Уле-Эйнар Бьерндален в свое время одержал 95 побед.
Ранее сообщалось, что норвежский биатлонист Эндре Стремсхайм наклеил флаг Украины на свою винтовку. Примечательно, что норвежец выиграл первую личную гонку в Кубке мира-2024/25.