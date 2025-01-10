Поступок норвежских биатлонистов восхитил украинцев (видео)

Спортсмены публично поддерживают Украину

В пятницу, 10 января, в Оберхофе (Германия) состоялась мужская спринтерская гонка в рамках 4-го этапа Кубка мира по биатлону. Украинец Дмитрий Пидручный занял 4-е место.

Дмитрий принял участие в цветочной церемонии, где отмечают биатлонистов, занявших 4-6 места. Об этом сообщает "Телеграф".

Пидручный взял с собой флаг Украины. Норвежцы Мартин Ульдаль и Стурла Легрейд, которые заняли в спринте 5-е и 6-е места соответственно, развернули флаг Украины. Кроме того, оба норвежца опубликовали фото с Сине-желтым стягом в соцсетях.

"Дружба этих ребят — чистое золото", — гласит сообщение под видео, которое Ульдаль репостнул себе на страницу.

Легрейд на своей странице в Instagram опубликовал фото с украинским флагом, отметив, что рад разделить с Пидручным цветочную церемонию.

Украинцы засыпали страницы норвежских биатлонистов комментариями с благодарностью.

Напомним, недавно Пидручный объявил розыгрыш биба (майки) обладателя Большого хрустального глобуса, одного из самых титулованных спортсменов мира норвежца Йоханнеса Бо. В сети поблагодарили норвежца за предоставление ценного лота, деньги от продажи которого пойдут на помощь Украине.