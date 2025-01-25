Спортсмен кілька років виступає в Росіт

Американський хокеїст українського походження, нападник "Салавата Юлаєва" Олександр Хмелевський закликає повернути Росію на міжнародну спортивну арену. Зазначимо, Міжнародна федерація хокею (IIHF) офіційно продовжила усунення збірних Росії та Білорусі від усіх турнірів до кінця сезону 2024/25 року.

Відповідний коментар Хмелевського наводить "Матч ТВ". Хокеїст з 2022 року грає в лізі Путіна.

– Ви за кого голосували?

– Це не секрет – за Дональда Трампа.

– Ви думаєте, щось зміниться за нього у світі? Чи пустять збірну Росії на Олімпіаду?

– Я не знаю, це не моє рішення.

Але вважаю, що Росія має виступати на Кубку світу та Олімпіаді, не кажучи вже про чемпіонати світу.

Це мегасуперкраїна, яка завжди несе хороше у цей світ.

Я вважаю, що російський хокей дуже сильний і збірна Росії має виступати на всіх рівнях, – сказав Хмелевський.

Раніше дворазовий володар Кубка Стенлі, олімпійський чемпіон, легендарний хокейний воротар та великий друг України Домінік Гашек заявив, що НХЛ через допуск російських хокеїстів має виплачувати Україні до 4 млрд доларів за сезон.