Украинский каратист сбежал из страны: наказали даже жену

Спортсмены не вернулись в Украитну

Черновицкие каратисты Евгений и Дарья Пилипюки не вернулись в Украину после международных соревнований, которые состоялись в Венеции (Италия). Недавно в Беларуси всплыл украинский футболист, который, возможно, переплыл Тису, убегая из страны.

О побеге Пилипюков сообщил в Facebook президент Черновицкой федерации карате Александр Пикулин. Он назвал поступок спортсменов недопустимым.

"Друзья, хочу искренне извиниться перед всем украинским спортивным комьюнити, особенно перед Украинской Федерацией Карате (УФК).

Я и Андрей Лазоренко тренировали Евгения Пилипюка с самого детства, но поступок, который он совершил вместе со своей женой Дарией Пилипюк, перечеркивает все основные принципы, которые мы учим в карате", — написал Пикулин.

Добавим, что УФК уже наказала спортсменов. Федерация исключила их из своего состава, а также инициировала их пожизненную дисквалификацию во Всемирной федерации карате (WKF). Кроме того, УФК хочет лишить Пилипюков почетных спортивных званий.

Дарья Пилипюк публично вышла на связь, оставив комментарий под постом "Суспільне Чернівці" в Instagram. Девушка не понимает, почему ее наказывают.

Напомним, полузащитник "Шахтера" Александр Распутько сбежал из Украины, воспользовавшись выездом команды на еврокубки. Кроме того, побег из страны совершил профессиональный рыбак, чемпион мира по ловле рыбы спиннингом с берега в составе сборной Украины Артур Билан.