Советский чемпион случайно унизил Путина, сравнив Россию и Беларусь

Экс-спортсмен восхищается самопровозглашенным президентом Беларуси

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что маленькая Беларусь во всем превосходит огромную Россию. Таким образом, бывший биатлонист случайной унизил президента РФ Владимира Путина, которым он восхищается.

Соответствующий комментарий Тихонова приводит sport24.ru. Он отметил, что беларусы живут лучше всех в мире.

"Считаю, сегодня ни одна страна на земном шаре не живет так, как Беларусь. Сейчас в стране мир, покой, невероятное развитие экономики.

Чтобы быть независимым, нужно иметь серьезную экономику. Беларусь сейчас это показывает. Зарплаты растут, пенсии растут, строительство идет семимильными шагами. Я могу спокойно жить там на российскую пенсию. Многие говорят, что Лукашенко – диктатор. Это не так. Суровость закона говорит о его человеколюбии.

В чем Беларусь сейчас превосходит Россию? Да во всем. Каждый десятый трактор в мире – белорусский. Комбайны, машины, мотоциклы, компьютеры, беспилотники – все свое. Сегодня маленькая Беларусь поставляет в Россию продукты питания, губернаторы приезжают заключать контракты. Это же безобразие!" — заявил Тихонов.

Напомним, Тихонов неоднократно оскорблял норвежцев. Кроме того, он недолюбливает шведов и украинцев.