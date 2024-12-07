Путин заставляет всех уважать Россию: советский чемпион заявил о величии РФ

Бывший спортсмен стал настоящим пропагандистом Кремля

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что РФ допустят в международный спорт, когда Россия проявит себя на политической арене. К слову, в сентябре 2024 года Международный союз биатлонистов (IBU) вновь запретил россиянам и белорусам участвовать в международных соревнованиях под эгидой организации.

Соответствующий комментарий Тихонова приводит Р-Спорт. Экс-чемпион добавил, что РФ может зайти со своим флагом и в Европу, и в США.

"Нам надо себя показать так, чтобы все в мире уважали Россию. Если мы таким образом проявим себя на политической арене, если не будем ни на кого оглядываться, то нас допустят ко всем соревнованиям.

Мне нравится, что президент России Владимир Путин в сегодняшней ситуации проявляет себя так, что заставляет всех в мире уважать Россию. Мне нравится, что мы заявляем о себе, что мы – великая Россия. И со временем мы с флагом зайдем и в Европу, и в США, и куда угодно. Потому что мы самая богатая и самая интересная страна.

Я не сомневаюсь – если мы на политической арене займем правильное положение, то у нас все будет в полном порядке. И уже есть кое-какие подвижки для того, чтобы на зимних Олимпийских играх 2026 года мы выступали хотя бы под нейтральным флагом", – сказал Тихонов.

В сети лишь посмеялись над словами Тихонова. Один из пользователей отметил, что "макаку с гранатой никто не уважает".

Напомним, Тихонов неоднократно оскорблял норвежцев. Кроме того, он недолюбливает шведов и украинцев.