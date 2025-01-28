Радянський чемпіон випадково принизив Путіна, порівнявши Росію та Білорусь

Ексспортсмен захоплюється самопроголошеним президентом Білорусі

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов заявив, що маленька Білорусь у всьому перевершує величезну Росію. Таким чином, колишній біатлоніст випадково принизив президента РФ Володимира Путіна, яким він захоплюється.

Відповідний коментар Тихонова наводить sport24.ru. Він зазначив, що білоруси живуть найкраще у світі.

"Вважаю, сьогодні жодна країна на земній кулі не живе так, як Білорусь. Зараз у країні мир, спокій, неймовірний розвиток економіки.

Щоб бути незалежним, треба мати серйозну економіку. Білорусь наразі це показує. Зарплати зростають, пенсії зростають, будівництво йде семимильними кроками. Я можу спокійно там жити на російську пенсію. Багато хто каже, що Лукашенко – диктатор. Це не так. Суворість закону говорить про його людинолюбство.

У чому Білорусь зараз перевершує Росію? Та в усьому. Кожен десятий трактор у світі – білоруський. Комбайни, машини, мотоцикли, комп’ютери, безпілотники все своє. Сьогодні маленька Білорусь постачає до Росії продукти харчування, губернатори приїжджають укладати контракти. Це ж неподобство!" — заявив Тихонов.

Нагадаємо, Тихонов неодноразово ображав норвежців. Крім того, він недолюблює шведів та українців.