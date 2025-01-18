Лучший биатлонист мира объявил о завершении карьеры: что говорил о войне в Украине
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Норвежский биатлонист сделал заявление
Титулованный норвежский биатлонист Йоханнес Бо объявил, что завершит карьеру после окончания сезона 2024/25. Спортсмен признался, что хочет уделять больше времени семье.
Соответствующий пост норвежец опубликовал на своей странице в Instagram. Биатлонист собирается завершить свои выступления в Норвегии, на домашнем этапе Кубка мира.
"В течение 13 лет я был частью лучшей национальной сборной мира, за мной стояли лучшие спонсоры мира. Последние шесть сезонов я сочетал топовый спорт с семейной жизнью.
Теперь я знаю, что пора поставить семью на первое место.
Согласно плану, я собирался выступать еще год, но олимпийская преданность требует еще большего, в том числе от тех, кто меня окружает. Я все еще люблю соревноваться, но соревновательных дней мало по сравнению с другими.
Наслаждаемся последними гонками вместе, прежде чем мы громко финишируем в Холменколлене 20-23 марта", – написал Бо.
Бо 5 раз побеждал на Олимпийских играх, 20 раз — на чемпионатах мира и 5 раз брал Кубок мира.
В начале марте 2022 году норвежец досрочно завершил сезон и обратился к болельщикам. Закончил он свое заявление словами поддержки Украине. Йоханнес после начала полномасштабного вторжения путинских войск в Украину выступил против участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Его мнение не изменилось с того времени.
"Я понимаю, что должна быть постоянная дискуссия о том, когда они, возможно, вернутся, но на сегодняшний день мы далеки от обсуждения этого", – говорил Йоханнес.
В начале 2025 года Бо публично поддержал Украину, развернув украинский флаг со всеми участниками цветочной церемонии в Оберхофе. Это вызвало истерику в РФ. Кроме того, Бо отдал свой биб на благотворительный аукцион, полученные средства пойдут на помощь Украине.