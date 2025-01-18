"Больной астматик": в России обвинили лучшего биатлониста мира

Норвежец просто хочет побыть с семьей, а в России его записали в допингисты

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев подозревает норвежского биатлониста Йоханнеса Бо в употреблении допинга. Дело в том, что 31-летний норвежец внезапно объявил о завершении карьеры.

Соответствующий комментарий Васильева приводит vseprosport.ru. Сам Дмитрий назвал ситуацию "странной", при этом отметив, что у него нет никаких доказательств.

"Не думаю, что Йоханнес Бо испугался возвращения российских биатлонистов. Такое внезапное завершение карьеры говорит о том, что он скрывает что-то серьезное. С точки зрения здравого смысла Бо поступает нелогично. Всего один сезон остался до Олимпиады, где он мог спокойно насобирать медалей, его физическое состояние позволяет это.

Учитывая то, что все норвежские спортсмены – так называемые больные, астматики, нельзя исключать того, что Бо принимал запрещенные препараты. Никаких фактов по этому поводу у меня нет, но все это выглядит очень странно.

В свое время Магдалена Нойнер, Лаура Дальмайер также странно завершили карьеру – ни с того ни с сего, как гром среди ясного неба. Завершение карьеры Бо именно на данном отрезке карьеры тоже вызывает много вопросов.

Хотя хватит уже этому норвежцу собирать медали, устроили первенство Норвегии на международных соревнованиях что в лыжных гонках, что в биатлоне", – сказал Васильев.

Напомним, в начале 2025 года Бо публично поддержал Украину, развернув украинский флаг со всеми участниками цветочной церемонии в Оберхофе. Это вызвало истерику в РФ. Кроме того, Бо отдал свой биб на благотворительный аукцион, полученные средства пойдут на помощь Украине.