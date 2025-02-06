Лукашенко показательно опускали во время хоккейных матчей с Путиным

Олимпийский чемпион признался, что Путин был не доволен, когда Лукашенко опережал его в хоккее

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов рассказал о соперничестве президента РФ Владимира Путина с Александром Лукашенко. Недавно Лукашенко победил на президентских "выборах" в Беларуси.

Соответсвующий комментарий Фетисова приводит Р-Спорт. По словам Вячеслава, как только Лукашенко опережал Путина по забитым голам, команда больше на него не играла.

– Путин получает удовольствие, он благодарен за то, что хоккей появился в его жизни. Он говорит, что едет на лыжах и о чем-то думает, плывет и думает, а на лед ты выходишь и на полтора часа полностью отключаешься от того, что происходит в жизни.

Как-то мы играли вместе в одной тройке с Путиным и Лукашенко. Первая смена, Батька забивает гол. Он хорошо бросает.

Я смотрю на нашего президента, а он не очень доволен. Третий период. Лукашенко мне: "Слава, а шо ж вы мне больше не пасуете?" Я говорю: "Александр Григорьевич, вы плохо открываетесь". В итоге Путин забил шесть, Лукашенко – один.

– Вам въезд в Беларусь не закрыли?

– Кстати, депутаты без определенного согласия сейчас даже в Беларусь выехать не могут. Я в санкциях по всем направлениям, даже Новая Зеландия ввела их против меня. Ненормальные, – заявил Фетисов.

Напомним, Международная федерация хоккея (IIHF) после заседания совета решила не допускать сборную России по хоккею в программу чемпионатов мира, которые пройдут в 2026 году под эгидой Федерации. К слову, организация официально продлила отстранение сборных России и Беларуси от всех турниров до конца сезона 2024/25 года.