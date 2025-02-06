Лукашенка показово опускали під час хокейних матчів із Путіним

Олімпійський чемпіон зізнався, що Путін був незадоволений, коли Лукашенко випереджав його у хокеї

Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею, депутат Держдуми РФ В’ячеслав Фетісов розповів про суперництво президента РФ Володимира Путіна з Олександром Лукашенком. Нещодавно Лукашенко переміг на президентських "виборах " у Білорусі.

Відповідний коментар Фетісова наводить Р-Спорт. За словами В’ячеслава, щойно Лукашенко випереджав Путіна за забитими голами, команда більше на нього не грала.

– Путін отримує задоволення, він вдячний за те, що хокей з’явився у його житті. Він каже, що їде на лижах і про щось думає, пливе і думає, а на лід ти виходиш і на півтори години повністю відключаєшся від того, що відбувається у житті.

Якось ми грали разом в одній трійці з Путіним та Лукашенком. Перша зміна Батька забиває гол. Він добре кидає.

Я дивлюсь на нашого президента, а він не дуже задоволений. Третій період. Лукашенко мені: "Слава, а шо ж ви мені більше не пасуєте?" Я кажу: "Олександре Григоровичу, ви погано відкриваєтеся". У результаті Путін забив шість, Лукашенко один.

– Вам в’їзд до Білорусі не закрили?

– До речі, депутати без певної згоди нині навіть до Білорусі виїхати не можуть. Я в санкціях у всіх напрямках, навіть Нова Зеландія запровадила їх проти мене. Ненормальні, – заявив Фетісов.

Нагадаємо, Міжнародна федерація хокею (IIHF) після засідання ради вирішила не допускати збірну Росії з хокею до програми чемпіонатів світу, які пройдуть у 2026 році під егідою Федерації. До речі, організація офіційно продовжила усунення збірних Росії та Білорусі від усіх турнірів до кінця сезону 2024/25 року.