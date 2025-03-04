Росія вже запустила "Орєшнік" у США: депутат Держдуми став посміховиськом у мережі

Колишній спортсмен зробив абсурдну заяву

Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею, депутат Держдуми В’ячеслав Фетісов порівняв російського хокеїста "Вашингтона" Олександра Овечкіна з ракетою "Орєшнік". Російський спортсмен женеться за "вічним" рекордом легендарного канадського хокеїста Уейна Грецкі.

Відповідний коментар Фетісова наводить ТАСС. В’ячеслав назвав Олександра "російським Орєшніком у НХЛ".

– Як би ви грали проти Овечкіна?

– Навіщо я розповідатиму про це все іншим, як грати проти Овечкіна? Він кидав (шайбу) із нереальних ситуацій, був націлений на кидок. Тут не лише схема, а й взаємодія зі своїми партнерами по п’ятірці.

Але знову ж таки задаєшся таким питанням, як можна 19 років поспіль забивати 30 і більше голів? Це досі не розкрито, це наш "Орєшнік" у НХЛ, – заявив Фетісов.

У мережі лише посміялися з Фетісова.

Зазначимо, Овечкін йде на другому місці по голах у регулярних чемпіонатах в історії НХЛ (884 шайби), поступаючись лише Грецкі (894). До слова, у канадця є українське коріння.

Раніше дворазовий володар Кубка Стенлі, олімпійський чемпіон, легендарний хокейний воротар та великий друг України Домінік Гашек заявив, що НХЛ через співпрацю з росіянами має виплачувати Україні до 4 млрд доларів за сезон. Ця заява чеха викликала переполох у РФ.