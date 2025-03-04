Росія вже запустила "Орєшнік" у США: депутат Держдуми став посміховиськом у мережі
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Колишній спортсмен зробив абсурдну заяву
Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею, депутат Держдуми В’ячеслав Фетісов порівняв російського хокеїста "Вашингтона" Олександра Овечкіна з ракетою "Орєшнік". Російський спортсмен женеться за "вічним" рекордом легендарного канадського хокеїста Уейна Грецкі.
Відповідний коментар Фетісова наводить ТАСС. В’ячеслав назвав Олександра "російським Орєшніком у НХЛ".
– Як би ви грали проти Овечкіна?
– Навіщо я розповідатиму про це все іншим, як грати проти Овечкіна? Він кидав (шайбу) із нереальних ситуацій, був націлений на кидок. Тут не лише схема, а й взаємодія зі своїми партнерами по п’ятірці.
Але знову ж таки задаєшся таким питанням, як можна 19 років поспіль забивати 30 і більше голів? Це досі не розкрито, це наш "Орєшнік" у НХЛ, – заявив Фетісов.
У мережі лише посміялися з Фетісова.
Зазначимо, Овечкін йде на другому місці по голах у регулярних чемпіонатах в історії НХЛ (884 шайби), поступаючись лише Грецкі (894). До слова, у канадця є українське коріння.
Раніше дворазовий володар Кубка Стенлі, олімпійський чемпіон, легендарний хокейний воротар та великий друг України Домінік Гашек заявив, що НХЛ через співпрацю з росіянами має виплачувати Україні до 4 млрд доларів за сезон. Ця заява чеха викликала переполох у РФ.