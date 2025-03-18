Милевский встретился с ТЦК в Одессе: "думал, что запихнут в бус" (видео)

Бывший игрок сделал откровенное заявление

Скандальный нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал о недавней встрече с представителями ТЦК. По словам "Мили", он подумал, что его ждет так называемая "бусификация", однако его отпустили из-за популярности.

Соответствующее заявление "Мили" доступно в TikTok. По словам Артема, один из работников ТЦК узнал его, после чего экс-футболиста отпустили.

"Это было в Одессе. Я вызвал такси где-то в 05:30, приезжаю на заправку, взял себе и таксисту хот-доги. Буквально за 5 минут все купил. Выхожу с заправки и стоит бус. Выходят люди в форме. Один из них мне говорит: "Можно ваши документы, Дію". Я согласился, подхожу и думаю себе, сейчас запихнут меня в бус, как на видео в соцсетях. И кто-то из них говорит: "Вы что травите? Это Артем Милевский, отпустите его.

Я сразу пошел в машину, говорю водителю: "Давай по газам, пока не передумали", – сказал Милевский.

Ранее сообщалось о конфликте между Милевским и форвардом "Динамо" Владиславом Ванатом. Второй пошутил про "Милю", а Артем жестко отреагировал.