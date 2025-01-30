"Бусификация" остается? Что не так с попытками наказания ТЦК

В Раде хотят добавить в Уголовный кодекс еще две статьи

Законотворцы взяли курс на наведение порядка с мобилизацией. В парламенте появился законопроект №12442, которым предусматривается наказание для сотрудников ТЦК и врачей ВВК за противоправную мобилизацию. "Не может быть, что граждане имеют ответственность за нарушение правил воинского учета, а сотрудники ТЦК и ВВК не имеют", — отмечал один из авторов проекта закона Максим Бужанский.

Замечание справедливое, ведь так называемая "бусификация" действительно стала негативным триггером в обществе, который умело используют российские пропагандисты. Но "лечится" ли системная проблема только двумя новыми статьями в Уголовном кодексе? Вопрос исследовал "Телеграф".

Задание Генштаба

По словам одного из авторов законопроекта, нардепа от "Слуги народа" Георгия Мазурашу, инициативу лоббировали в Генштабе.

— "Бусификацию" и другие злоупотребления под прикрытием мобилизационной работы, которые очень негативно влияют на ситуацию в стране, обсуждали на совместном заседании правоохранительного и оборонного комитетов. Было обращение генерала Баргилевича (Анатолий Брагилевич, начальник Генштаба ВСУ, — Ред.) с предложениями о введении уголовной ответственности за нарушение законодательства, совершенные руководителями ТЦК и СП, председателями и членами ВВК, — пояснил Мазурашу в комментарии "Телеграфу".

Беспокойство Генштаба понятно, ведь формальное выполнение плана по мобилизации работниками ТЦК без качественной составляющей призыва отнюдь не идет в пользу фронта. Кроме того, как показывает практика, "бусификация" не то чтобы панацея для выполнения плана. К примеру, Одесская и Закарпатская области, по данным "Телеграфа", к прошлогоднему майскому апгрейду мобилизационного законодательства, имели одни из самых низких показателей выполнения плана. А вот планы по резонансным видео в TikTok эти регионы перевыполняли.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он "разработан с целью обеспечения надлежащего выполнения уполномоченными лицами требований мобилизационного законодательства, а также соблюдения прав и свобод граждан во время проведения мобилизационных мероприятий". Прекрасно! Это же именно то, что нужно, чтобы покончить с "бусификацией". Или нет? Присмотримся более пристально.

Суть перемен

Парламентарии предлагают дополнить УК Украины двумя статьями, которых раньше там не было.

Наказание для ТЦК. Его будет предусматривать предложенная законопроектом новая статья УК 426-2. По замыслу нардепов, во время действия военного положения, военным должностным лицам будет грозить от трех до восьми лет тюрьмы, если они мобилизуют гражданина, которого по закону мобилизовать нельзя. Или же наоборот "отмажут" от мобилизации того, кого призывать и можно, и нужно.

Впрочем, к формулировкам такой жесткой статьи сразу же возникают два принципиальных вопроса.

Во-первых, ответственность ТЦК наступает в случае нарушения порядка призыва в отношении тех, кого призывать по закону и так нельзя. И как отмечают юристы, это действительно проблема.

— Например, многодетный отец. Он дал все документы, заявление на отсрочку, ему сказали, что нам твое заявление до одного места, и мы тебя мобилизуем. Он приходит в часть, подает заявление и через три-четыре месяца увольняется из воинской части с теми же документами. За эти месяцы лицо получило заработную плату, дополнительную награду, обучение, его кормили три раза. Кто за это будет нести ответственность? А там суммы очень значительные: на каждого такого человека по полмиллиона гривен, а то и по миллиону гривен потрачено. Подождите. Чтобы просто руководитель ТЦК поставил себе галку, что он там кого-то мобилизовал, государство потеряло миллион гривен? — говорил в интервью "Телеграфу" адвокат Ростислав Кравец.

А как насчет тех, кого мобилизовать можно? Их что, позволено призывать с нарушениями? По крайней мере, за их "бусификацию", "антибусификационный" законопроект никакой ответственности для ТЦК не устанавливает.

— Здесь речь о степени общественной опасности: человек не подлежит призыву, а его призывают. Это опасность. А в другом случае, человек вроде как и подпадает под призыв, но были какие-то формальные нарушения, которые не являются уголовно наказуемыми, — комментирует "Телеграфу" столичный адвокат Дмитрий Бузанов.

— Что касается "силовой" мобилизации — это и так, как по мне, нарушает и нормы действующего законодательства, а не только здравого смысла. Просто это, к сожалению, игнорируется правоохранителями, наверное, с расчетом на то, что "война все списывает". Буду предлагать расширить границы этого законопроекта, чтобы акцентированной ответственностью бороться против таких позорных и комплексно вредных действий со стороны лиц в форме, которые называют "бусификацией", — пояснил идею Мазурашу.

Во-вторых, неоднозначной является норма об ответственности только военных должностных лиц, за противоправную мобилизацию. Как отмечал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин, в ТЦК по всей Украине работает 36 тысяч человек и среди них 7 тысяч это гражданские люди. Таким образом, 29 тысяч военных ТЦК будут нести ответственность за нарушение мобилизации, а 7 тысяч гражданских нет?

— Очевидно, здесь учтено то, что гражданские лица, видимо, не принимают таких решений, которыми нарушаются нормы законодательства о призыве на военную службу по мобилизации. Но опять же, это те моменты, которые можно доработать и усовершенствовать в случае принятия за основу, — добавил Мазурашу.

— Приказ о направлении, принятии или призыве на военную службу принимает именно начальник ТЦК, а он военное должностное лицо, — объясняет Бузанов.

Наказание для ВВК. Новой статьей УК 337-1 за нарушение порядка проведения ВВК, законодатели предлагают наказывать врачей, которые творят "чудеса" и больных делают "здоровыми", отправляя их на службу. Или же наоборот, за гешефт придумывают здоровым несуществующие болезни, чтобы освободить их от призыва. Яркий пример — история экс-руководителя КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского, который выехал из страны по сфальсифицированному решению ВВК.

За такие действия врачи могут быть наказаны на срок от трех до восьми лет лишения свободы.

В итоге, законопроект действительно решает ряд важных проблем для военных, связанных с качеством призывников.

— Он направлен больше на недопущение призыва тех, кто забронирован, имеет медицинские показания, право на отсрочку и тому подобное. Но он не направлен на конец "бусификации", — отмечает Бузанов.

А ведь именно как "лекарство" от "бусификации" парламентарии "продают" обществу этот законопроект.

Так что же не сработает?

По словам юристов, действующих норм законодательства вполне достаточно для привлечения к ответственности сотрудников ТЦК и врачей ВВК.

Например, статья 426-1 УК "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий" уже предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Или же статья 366 "Служебный подлог", которую можно применять к врачам ВВК за "внесение в официальные документы заведомо ложных сведений".

— Хотя справедливо отметить, что существующие статьи предусматривают наличие вреда. Вреда нет — нет и квалификации. А в новом законопроекте по факту: нарушение порядка проведения медицинского осмотра, повлекшее незаконный призыв, или не призыв. Здесь нет никакого вреда, поэтому здесь не совсем одно и то же. Хотя, если этот законопроект будет принят, сторона защиты будет "натягивать" ту квалификацию, которая существует сейчас, ведь там наказание менее строгое, — подчеркивает Бузанов.

Наконец существует статья 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека".

Следовательно, главный вопрос не к качеству законодательства, а к его соблюдению.

— Здесь не стоит вопрос регулирования на уровне закона. Основная проблема в том, что территория ТЦК фактически как "сакральная корова", которую не трогают и где не работают общие правила. Действующее уголовное законодательство там фактически не применяется, — объясняет "Телеграфу" исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко, — Соответственно, можно принимать отдельные законы, вроде, чтобы ворота ТЦК были открыты или разрешена видеосъемка в ТЦК, но все это будут глупости. Какой смысл еще раз писать в законах, что нельзя применять произвольное лишение свободы или жестокое обращение и пытки?

Авторы инициативы признают, что после первого чтения законопроект может претерпеть еще важные изменения. Более того, по данным "Телеграфа" в Раде в ближайшее время появится альтернативный законопроект на эту же тему. Так что пока что "лекарство" от "бусификации" не найдено.