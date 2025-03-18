Футбольные клубы против Кривого Рога: украинский комментатор назвал единственный выход из ситуации

В Кривом Роге сложилась непростая ситуация из-за российских обстрелов

Украинские спортивные клубы боятся оставаться в Кривом Роге из-за того, что РФ целенаправленно бьет по гостиницам и не только в этом городе. А из-за постоянных воздушных тревог провести футбольный матч иногда невозможно.

Об этой проблеме в украинском спорте рассказал известный комментатор Виталий Волочай на своем telegram-канале. Накануне в 21-м туре УПЛ (Украинская премьер-лига) "Кривбасс" принимал "Левый Берег", однако матч так и не состоялся из-за постоянных воздушных тревог.

"Вижу, полетела история о том, что в Кривом Роге боятся оставаться ночевать в гостиницах футбольные клубы, которые туда едут.

Это верно. Ну, такая реальность. По гостиницам в Кривом п**ары били и будут бить, поэтому логично, что те, кто едет играть против "Кривбасса", боятся. Это нормально. Это не означает неуважения к городу, людям из Кривого Рога.

Так же как и нужно действительно с уважением относиться к мнению Артема Гагарина (вице-президент "Кривбасса") и ФК "Кривбасс", или мнению БК "Днепр" о том, что играть надо в футбол в Кривом и в баскетбол в Днепре.

С точки зрения "Кривбасса" и БК "Днепр" – все правильно. Они должны защищать свои интересы и играть дома, и пробовать давать хоть что-нибудь своим болельщикам, которым и так не очень весело живется. И да, конечно мы все в Киеве или во Львове не хотим отбирать у людей из Днепра шанс сходить на баскетбол или у людей с КР сходить на футбол. Они этого больше чем заслуживают.

Но есть одно но…

Если мы говорим о каком-то продукте, которым должна быть Суперлига ФБУ или футбольная УПЛ, то, к сожалению, сейчас это алогично. Мы видели, а точнее, не видели финалы Кубка Украины по баскетболу неделю назад в Днепре. Финал просто не сыграли. То же касается вот матча УПЛ "Кривбасс" – "Левый Берег".

Можно долго биться головой в стену и искать варианты, но если хотя бы кто-то может предложить решение проблемы – пожалуйста. Его нет. Ну оно есть, но для этого нужно разрушить одну соседнюю страну", — заявил Волочай.

Виталий Волочай

Отметим, в текущем сезоне криворожский клуб стартовал в еврокубках с 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, где по итогам двух матчей не сумел пройти чешскую "Викторию" и вылетел в отбор Лиги конференций. Там "Кривбасс" не справился с "Бетисом" и покинул еврокубки.