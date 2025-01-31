"Включи мозги": Милевский продолжает докапываться до Ваната
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Бывший футболист проехался по нынешнему форварду "Динамо"
Скандальный экс-футболист "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский жестко прошелся по форварду Бело-синих Владиславу Ванату. Накануне киевляне минимально обыграли латвийский РФШ (1:0) в Лиге Европы.
Соответствующий комментарий Милевский оставил в закрытом чате своего Telegram-канала, передает Tribuna. В первом тайме Ванат сорвал гол Кабаева, откликнувшись на прострел в офсайде.
"Шо, ребята, бл**ь, скажете по моменту, бл**ь, когда человек в офсайде стоит, и Ярмола вбегает, и у него нет офсайда? Можно как-то, я не знаю, включить мозги, блин, если ты типа нападающий модный, просто стать и не трогать мяч?" – написал Милевский.
Ранее сообщалось, что о конфликте Милевского и Ваната. Владислав пошутил про прошлое Милевского, который был известен своими похождениями по ночным клубам Киева. В ответ на данную шутку Артем назвал форварда "Динамо" клоуном.
"Какое расстояние от стадиона Лобановского до ближайшего караоке-бара? Миля", — пошутил Ванат.
Напомним, по итогам восьми туров Лиги Европы "Динамо" набрало 4 очка и заняло 34-е место в основном турнире. Киевляне досрочно прекратили борьбу за выход в плей-офф ЛЕ.