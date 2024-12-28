"Спартаку 4 забей, клоун": Милевский поставил на место форварда "Динамо" (видео)

"Миля" считает, что "динамовец" проявил неуважение к нему

Одиозный экс-форвард киевского "Динамо" Артем Милевский высказался о шутке нападающего Бело-синих Владислава Ваната. Накануне "Миля" оказался втянут в скандал с договорными матчами.

Соответствующий комментарий Милевского приводит журналист Максим Гармаш в Instagram. Артем отметил, что 22-летний Ванат не имел права шутить про него из-за субординации. Кроме того, "Миля" отметил, что Владиславу не стоит шутить на фоне провала киевлян в еврокубках.

"Если бы я сказал то же самое, так пошутил бы про, условно говоря, Лужного или Белькевича, мне бы голову снесли просто за такую шутку. Поэтому это неуместно, во-первых. Во-вторых, пренебрежительно. Он мне не кум, он мне не Алиев, он мне не приятель, он мне никто. Но какое-то уважение… У нас разница в возрасте очень большая и для меня субординация очень важна.

Шутка, может, и смешная, но ему нельзя шутить. Ему рано шутить. Вот и все. Куда ему шутить? Человек "Вересу" забил, а что дальше? А место какое они занимают в Лиге Европы? Чисто из-за этого у меня до сих пор как бы негатив", — заявил Милевский.

Также Милевский ворвался в комментарии под этим постом.

"Завалите е***о все клоуны. "Спартаку" забейте 4 и тогда шутите", — написал "Миля".

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Ранее Ванат пошутил про прошлое Милевского, который был известен своими похождениями по ночным клубам Киева.

"Какое расстояние от стадиона Лобановского до ближайшего караоке-бара? Миля", — пошутил Ванат.

Напомним, киевский клуб провалил первую часть в еврокубках. По итогам шести туров Лиги Европы "Динамо" набрало 0 очков и досрочно прекратило борьбу за плей-офф. В первой игре Бело-синие разгромно уступили "Лацио" (0:3), после чего столичная команда проиграла "Хоффенхайму" (0:2). В третьем туре киевляне не сумели сдержать "Рому" (0:1), затем пропустили 4 гола от "Ференцвароша" (0:4). В 5-м туре столичный клуб потерпел поражение от "Виктории" (1:2), а в 6-м уступил "Реал Сосьедаду" (0:3).