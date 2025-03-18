Его недавно хвалил Гвардиола. Сборная Украины лишилась важного игрока перед матчем с Бельгией

Сине-желтые лишились ключевого футболиста в обороне

Защитник сборной Украины Максим Таловеров покинул расположение команды в Бенидорме (Испания), где Сине-желтые готовятся к матчам плей-офф Лиги наций УЕФА против Бельгии. Недавно Таловеров перешел в английский "Плимут" из Чемпионшипа (второй по силе дивизионе в Англии), где тут же стал лидером команды.

Таловеров не сыграет против бельгийцев из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) на своем официальном сайте.

"Врачи диагностировали у игрока повреждение коленного сустава, которое он получил, выступая в составе своего клуба, "Плимута". Футболист возвращается в Англию, где его восстановлением будут заниматься медики "Пилигримов", — говорится в сообщении.

В текущем сезоне 24-летний Таловеров отыграл 31 матч на клубном уровне, в которых отметился 2 голами и одним ассистом. К слову, один из голов Максим оформил в ворота "Манчестер Сити" в 1/8 финала Кубка Англии (1:3). После игры главный тренер МС Хосеп Гвардиола побеседовал с Таловеровым. Позднее Максим признался, что именитый наставник похвалил защиту "Плимута".

Напомним, в конце 2024 года сборная Украины завершила свои выступления в первой группе дивизиона B Лиги наций. По итогам 6 туров украинцы заняли второе место в квартете. Таловеров сыграл в трех матчах из шести в ЛН. Теперь на Сине-желтых ожидает поединок плей-офф против Бельгии. К слову, главный тренер национальной команды Сергей Ребров уже назвал состав на мартовские матчи.