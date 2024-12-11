"В СИЗО не взяли": Милевский отреагировал на скандал с договорными матчами (видео)

Спортсмен сделал заявление

Экс-футболист "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский эмоционально отреагировал на слухи о связи с договорными матчами. Накануне полицейские объявили подозрение участнику преступной группы, а в сети появилась информация, что в деле замешан "Миля".

Фигуранты организовывали договорные матчи по киберфуболу, настольному теннису, футболу, кибербаскетболу для дальнейшего извлечения неправомерной выгоды через букмекерские конторы, передает пресс-служба Киберполиции. Милевский на своем telegram-канале заявил, что кто-то наживается на его имени.

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"Всем привет. Сижу на кухне. О***ваю. С этих всех движений вокруг меня. Какой-то п***рас придумал какую-то историю за счет имени, за счет фамилии. Завтра скажут убийца… Такую наглость на себя брать, такую ответственность. Собираюсь на день рождения. В СИЗО не взяли, на базе", — заявил Милевский.

Отметим, в январе 2024 года полиция уже приходила с обысками к Милевскому. Артем рассказывал, что сотрудники правоохранительных органов выбили ему стеклянную дверь. Также в сентябре 2024 года в доме, где проживал "Миля", вновь прошел обыск. Обыски были связаны с делом о договорных матчах, фигурантом в которых выступает друг Милевского.