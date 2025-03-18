Футболист узнал о своей смерти от жены: болгарский клуб "похоронил" живого игрока (видео)

Футбольный клуб выдал в прямой эфир недостоверную информацию

Футбольный клуб "Арда" Кырджали (Болгария) оказался в эпицентре скандала. Дело в том, что организаторы домашней игры клуба посчитали, что легенда команды Петко Ганчев умер, и провели минуту молчания в память о нем.

Однако Ганчев оказался жив. Об этом сообщает talksport.

Перед игрой 25-го тура Первой лиги (высший дивизион в Болгарии) с "Левски" (София) футболисты выстроились в центре поля и почтили память легенды клуба. Момент попал в официальную трансляцию встречи, которая завершилась со счетом 1:1.

О своей смерти 78-летний Ганчев узнал от жены. Та смотрела матч по ТВ и встретила мужа в слезах. Петко отметил, что хотел посмотреть игру вместе с женой, но опоздал на 10 минут из-за работы. В этот момент его телефон "разрывался" от звонков, но он не решился взять трубку из-за того, что вел авто. Еще до конца матча "Арда" извинилась перед Ганчевым.

"Руководство ПФК АРДА хочет извиниться перед бывшим футболистом АРДА Петко Ганчевым и его родственниками после того, как клуб получил недостоверную информацию о нем.

Желаем Ганчеву долгих лет здоровья и радоваться успехам АРДА" — говорится в сообщении.

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