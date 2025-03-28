Скандальный Ракицкий нашел себе новый клуб в Украине (фото)

Одиозный футболист вернулся в чемпионат Украины

В пятницу, 28 марта, футбольный клуб "Черноморец" (Одесса) объявил о подписании контракта с известным украинским футболистом Ярославом Ракицким. Ярослав "прославился" тем, что играл в российском "Зените" во время войны на Донбассе, но после полномасштабного вторжения путинских войск в Украину расторг контракт с питерским клубом.

О подписании 35-летнего центрального защитника сообщила пресс-служба одесской команды на своем telegram-канале. Ярослав будет выступать за Моряков под 44 номером. Цель трансфера — спасти "Черноморец" от вылета из высшего дивизиона чемпионата страны.

"Опытный, титулованный защитник присоединился к составу одесситов и готов помочь команде в решении главной задачи – сохранение прописки в элитном дивизионе.

В дополнительном представлении Ракицкий не нуждается, но все же напомним: мастер с великолепной левой, блестящим первым пасом и отличным ударом издалека. В активе Ярослава несколько десятков игр в Лиге чемпионов и полсотни матчей за сборную Украины", — гласит сообщение.

Ярослав Ракицкий

Недавно Ракицкий посетил Покровск (Донецкая область). Здесь нет электроэнергии, воды и газа, а оккупанты регулярно обстреливают населенный пункт КАБами и артиллерией. Это вызвало истерику в РФ.