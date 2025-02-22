Ракицкий стрелял по оккупантам из танка

Скандальный центрбек поддерживает ВСУ

Известный украинский футболист Ярослав Ракицкий вел огонь по российским оккупантам на торецком направлении. К слову, центральный защитник после полномасштабного вторжения РФ в Украину покинул "Зенит" и перешел в турецкий клуб.

Об этом сообщил командир танкового батальона 32 ОМБр Сергей Корнийчук в интервью Tribuna.com. По словам военного, Ярослав любит Украину и не покинет страну.

"Я уже очень давно служу. У меня есть много побратимов, которые смотрят футбол. О Ярославе разное рассказывали. Или когда выставлю фото с Ракицким, то писали: "Да это сепар" или еще что-то подобное.

Возможно, его некоторые не воспринимали из-за того, что было много хейта, когда он в "Зенит" пошел играть. Он говорит, что сразу вернулся, когда только началось полномасштабное вторжение.

Я говорю: "Бл*н, мужики, Ярослав к нам приезжает. Когда были на торецком направлении, то там было очень жестко. И не каждый волонтер или наш знакомый сел бы с нами в машину и заехал в город, где ходит противник. А Ярослав с нами ездил, выезжал на танке и даже вел огонь по оккупантам. Мы ему предоставили такую возможность. Это все есть на видео, которое доступно в интернете.

Если честно, ему говорю: "Брат, ты же можешь выехать из Украины". А он отвечает: "Сколько можно ездить? Это моя страна, буду здесь жить. Здесь мои дети учатся и они будут здесь проживать", — заявил Корнийчук.

Ранее сообщалось, что Ракицкий посетил Покровск (Донецкая область), вызвав истерику у россиян. Добавим, что Ярослав мечтает вернуться в сборную Украины.