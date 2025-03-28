Дело Маска живет: известный футбольный тренер "зиганул" на публике (видео)

78-летний футбольный специалист угодил в скандал

"Флешмоб" с "зигованием", который начал миллиардер Илон Маск, продолжается. На этот раз что-то подобное на нацистское приветствие сделал известный английский тренер Харри Реднапп.

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" и ряда других английских клубов напомнил о себе, говоря о Томасе Тухеле, передает The Guardian. Англичанин недоволен тем, что немец возглавляет Трех Львов.

"Не знаю. Честно скажу, думаю, он немецкий шпион. Говорю вам серьезно. Его заслали, чтобы нас развалить. Так и есть.

Говорю вам, он как Лорд Хо-Хо во время войны – "У нас в плену ваши лучшие солдаты" и все в таком духе", – сказал Реднапп, после чего кинул "зигу".

Справка: Лорд Хо-Хо — нацистский пропагандист Уильям Джойс, ведущий англоязычных передач германского радио, прозванный в Британии Лордом Хо-Хо за аффектированное британское произношение, свойственное высшим классам в Англии. Казнен британскими властями в январе 1946 года за измену.

Добавим, что под руководством Томаса Тухеля англичане добыли две победы в отборе на ЧМ-2026 против Латвии (3:0) и Албании (2:0).

Ранее "Телеграф" сообщал о скандале после матча Лиги наций Бельгия — Украина (3:0). Бельгийские СМИ попытались высмеять Украину, опубликовав карикатуру на президента Владимира Зеленского.