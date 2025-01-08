Нет света, воды и газа, но остаются люди: какая ситуация в Покровске (видео)

Расстояние от линии фронта до города постоянно сокращается

В городе Покровск Донецкой области, который пытаются окружить россияне, остаются 7200 жителей. Здесь нет электроэнергии, воды и газа, а враг регулярно обстреливает населенный пункт КАБами и артиллерией.

Об этом в эфире "Радио свобода" сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк. Он отметил, что ситуация в городе ухудшается.

Глава ГВА рассказал, что шахты в Покровске не работают, остались несколько магазинов и "Укрпочта". Городская больница работает, но в ограниченном режиме.

При этом вражеские атаки на город участились — Покровск практически постоянно находится под огнем артиллерии, КАБов и FPV-дронов. Здесь также нет электроэнергии, воды и газа

На данный момент из населенного пункта продолжается эвакуация, жителей принимают в Ивано-Франковской области, где им предоставляют жилье и оказывают финансовую помощь.

Согласно карте DeepState, силы РФ уже находятся в нескольких километрах от города. Впрочем, вероятно, они не собираются брать его штурмом, а сосредоточятся на дорогах, ведущих к Покровску.

Такой сценарий считают наиболее вероятным и некоторые военные эксперты, так как попытки продвинуться к Покровску "в лоб" — от Лисовки и Красного Яра успехов не принесли, но захват Селидово открыл армии РФ возможность фланговых охватов Покровска с юго-запада.

По мнению аналитиков, окружить Покровск российской армии в ближайшие месяцы не удасться. Ведь для этого нужно создать так называемую буферную зону вокруг города — то есть, значительно продвинуться не только по восточному и западному флангам от Покровска, в том числе оккупировать Мирноград, но и охватить Покровск севернее.

Тем не менее, если у армии РФ не получится окружить Покровск, охватить его с западного фланга более реальная задача. Для этого сюда, по словам экспертов, переброшены передовые подразделения армии РФ. Они активно атакуют в районе Песчаного и Шевченко, пытаются подвинуть линию фронта максимально близко к Покровску, чтобы потом штурмовать город.

При этом значение Покровска в военном плане намного важнее, чем Курахово, так как после захвата Авдеевки роль "крепости", которая защищает населенные пункты и дороги взял на себя Покровск, который расположен на пересечении главных железнодорожных путей снабжения. Оккупация города будет означать, что армия РФ выходит к Днепропетровской области и над Днепром нависает прямая угроза. Даже если Россия и не будет наступать на город сразу же, он окажется в большой опасности.

Стоит отметить, что в Покровскую громаду входят два города — Покровск и Родинское, а также 39 сел и поселков. До начала полномасштабного вторжения здесь проживала 61 тысяча человек.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как сейчас выглядит прифронтовый город Покровск в Донецкой области. От бывшего цветущего райцентра постепенно остается только его призрак.