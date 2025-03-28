"Мухи в голове важнее страны": украинский футболист отказался играть за сборную (видео)

Странная история происходит на уровне юношеской и молодежной сборной Украины

Известный комментатор Виктор Вацко прояснил ситуацию с 17-летним украинским футболистом немецкого "Байера" Артемом Степановым. В прошлом году юный талант продлил контракт с Фармацевтами.

Соответствующий комментарий Вацко разместил на своем YouTube-канале. Нападающий не хочет играть за сборную Украины U-19 из-за конфликта с главным тренером команды Дмитрием Михайленко. Якобы футболиста задело интервью наставника.

По информации Вацко, отец Степанова настаивает на том, чтобы его сын играл за молодежную сборную Украины U-21. Он даже обратился с соответствующей просьбой к главному тренеру команды Унаи Мельгосе, но получил лишь разрешение на тренировки с "молодежкой". Кроме того, ходят слухи, что украинец может быть заигран за сборную Германии. Комментатор считает, что конфликт с Михайленко надуманный, а футболисту стоит принять решение, хочет ли он играть за сборную Украины, или нет.

"Поведение футболистика, который своими действиями показывает, что его эго и какие-то "мухи" в голове важнее страны. Ну что Шевченко такого должен уговаривать? Может, еще Андрей Шевченко перед отцом Степанова, я не знаю, на колени стать должен? Все ради того, чтобы за сборную Украины играл кто-нибудь, кто не хочет за нее играть?

Я не могу вспомнить случаев, когда футболист, не желающий играть за команду, этой команде давал бы что-то, кроме геморроя", — заявил Вацко.

Виктор Вацко

Напомним, осенью 2024 года сборная Украины завершила свои выступления в первой группе дивизиона B Лиги наций на втором месте. Это дало право нашей команде сыграть в стыковом раунде. Жеребьевка свела украинцев с Бельгией, однако пройти Красных Дьяволов Сине-желтые не смогли.

Добавим, что следующий сбор сборной Украины состоится летом, а осенью на нашу команду ожидают тяжелейшие игры в отборе на чемпиона мира-2026.