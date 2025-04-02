"Иуда и проститутка": в России началась травля бывшей первой ракетки

Спортсменка решила больше не представлять РФ на международной арене

В России продолжается истерика после того, как вторая ракетка страны Дарья Касаткина решила выступать под флагом Австралии. К слову, теннисистка открыто выступила против войны в Украине.

Депутат Госдумы Виталий Милонов сравнил решение Касаткиной о смене гражданства с проституцией. Соответствующий комментарий Милонова приводит NEWS.ru.

"Тут надо быть более корректным в определениях. Смена спортивного гражданства — это проституция. Я к проституции плохо отношусь, к отсутствию совести тоже. Поэтому все эти фразочки "из-за известной всем ситуации", "из-за ситуации в стране", "не было другого выхода". Конечно, не было другого выхода. За деньги — да!

Пусть она там со своими кенгуру прыгает. Только в результате-то прыгать ей недолго осталось с ракеткой. Что она потом будет делать, когда будет в глаза смотреть? Она что, думает, что она вернется и скажет: "Я вернулась". Да на *иг ты нужна нам, серьезно. Тебя уже никто здесь не ждет. Давай, поезжай к своим страусам", — заявил Милонов.

Виталий Милонов

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал Касаткину "Иудой".

"Что тут скажешь о Касаткиной. Иуда, в данном случае она просто Иуда. Россия — страна, которая дала ей все, создала для нее условия, в которых она могла формироваться как личность, человек. А Касаткина в ответ просто оскорбила и предала свою мать фактически. Она отказалась от родины — от своей матери", — цитирует Васильева vseprosport.ru.

Дмитрий Васильев

Примечательно, что недавно Касаткину представили под флагом Испании на турнире в ОАЭ. Добавим, что Дарья ни разу не смогла победить украинку Элину Свитолину, хотя теннисистки встречались между собой 8 раз.