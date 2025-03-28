В России началась истерика из-за слов друга Украины

Легенда хоккея последовательно критикует РФ из-за агрессии против Украины

Российский комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека. Накануне чех жестко прошелся по российскому хоккеисту "Вашингтона" Александре Овечкине, который в ближайшее время может побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярном сезоне НХЛ.

Соответствующий комментарий Губерниева приводит vseprosport.ru. Дмитрий назвал слова Гашека "ерундой".

"Доминик Гашек — чудак на букву "м". Из него политик, как из г*вна граната. Он абсолютно гениальный вратарь и абсолютный неудачник в своей послеспортивной жизни.

Чтобы напомнить о себе, Гашек вместо флага машет каким-то древком, которое он может смело засунуть себе в ж*пу. Может, легче ему станет. Он в очередной раз сказал ерунду о России.

Достижения Гретцки, Овечкина — это достижения даже не Канады и России. Это достижения планеты Земля, землян достижение. А Гашек пускай и дальше размахивает древком без флага", — заявил Губерниев.

Дмитрий Губерниев

Накануне Доминик призвал любителей хоккея не радоваться рекорду Овечкина, ведь таким образом они поддерживают главу Кремля Путина и его преступления в Украине (Овечкин является основателем Putin Team, — Ред.).

"В течение более чем трех лет российской агрессии НХЛ сознательно позволила всем российским хоккеистам выступать публично. В том числе и игроку, который, скорее всего, побьет этот рекорд.

Именно через это письмо я хотел бы попросить вас осознать, что если вы хлопаете и аплодируете, когда какой-то рекорд будет повторен или побит, то знайте, что вы аплодируете не только побитию данной исторической вехи, но и ужаснейшим российским преступлениям, в которых были убиты и покалечены многие сотни тысяч, а точнее более миллиона человек!", — написал Гашек на своем официальном сайте.

Напомним, на счету Овечкина 889 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, чтобы побить рекорд Гретцки, 39-летнему россиянину осталось забросить шесть шайб.

Напомним, Гашек активно выступает против "русского мира". В 2023 и 2024 годах он посетил нашу страну, где получил награду "Друг Украины". Бывший хоккеист призвал НХЛ выделить Украине миллиарды долларов, ведь лучшая хоккейная лига мира продолжает сотрудничать с российскими спортсменами. Из-за этой позиции Гашека часто оскорбляют в РФ.