Фехтовальщица дала отпор сопернику-трансгендеру: видео "поединка" завирусилось в сети

Спортсменка устроила своеобразный протест

В США на турнире по фехтованию Cherry Blossom Open в Мэриленде рапиристка Стефани Тернер отказалась соревноваться с трансгендерным спортсменом Редмондом Салливаном, который родился биологическим мужчиной. К слову, на Олимпиаде в Париже прогремел "трансгендерный скандал", который был спровоцирован Россией.

Тернер была дисквалифицирована, что вызвало негодование со стороны общественности по всему миру. Об этом сообщает New York Post.

Стефани перед поединком с Редмондом стала на колено и отказалась начинать бой. Видео с поступком Тернер завирусилось в сети и уже собрало больше 7 млн просмотров.

"Когда я встала на колено, я посмотрела на судью и сказала: "Извините, я не могу этого сделать. Я женщина, а это мужчина, и это женский турнир. И я не буду фехтовать против этого человека", — рассказала Тернер Fox News.

В Ассоциации фехтования США заявили, что дисквалификация Тернер стала результатом ее отказа от поединка и никак не связана с протестом спортсменки.

Добавим, что Салливан фехтовал в течение прошлого сезона против мужчин в колледже Вагнера. Согласно его профилю Fencing Tracker, он никогда не финишировал первым против мужчин. В середине своего первого сезона против женщин Редмонд уже занял первое место в отборочном турнире юниорских Олимпийских игр в Коннектикуте. Также Салливан соревновался с женщинами-спортсменками в легкой атлетике, где он выиграл титул чемпиона штата в толкании ядра и занял 2-е место на Открытом чемпионате штата.

Редмонд Салливан

Напомним, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах публично заявил, что Россия распространяла фейковые новости, создав напряжение на Олимпийских играх. Речь идет о гендерном скандале в женском боксе вокруг представительницы Тайваня Линь Юйтин и алжирки Иман Хелиф.