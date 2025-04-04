Укр

Фехтовальщица дала отпор сопернику-трансгендеру: видео "поединка" завирусилось в сети

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Фехтование/Иллюстративное фото Новость обновлена 04 апреля 2025, 13:02
Фехтование/Иллюстративное фото. Фото freepik.com

Спортсменка устроила своеобразный протест

В США на турнире по фехтованию Cherry Blossom Open в Мэриленде рапиристка Стефани Тернер отказалась соревноваться с трансгендерным спортсменом Редмондом Салливаном, который родился биологическим мужчиной. К слову, на Олимпиаде в Париже прогремел "трансгендерный скандал", который был спровоцирован Россией.

Тернер была дисквалифицирована, что вызвало негодование со стороны общественности по всему миру. Об этом сообщает New York Post.

Стефани перед поединком с Редмондом стала на колено и отказалась начинать бой. Видео с поступком Тернер завирусилось в сети и уже собрало больше 7 млн просмотров.

"Когда я встала на колено, я посмотрела на судью и сказала: "Извините, я не могу этого сделать. Я женщина, а это мужчина, и это женский турнир. И я не буду фехтовать против этого человека", — рассказала Тернер Fox News.

В Ассоциации фехтования США заявили, что дисквалификация Тернер стала результатом ее отказа от поединка и никак не связана с протестом спортсменки.

Добавим, что Салливан фехтовал в течение прошлого сезона против мужчин в колледже Вагнера. Согласно его профилю Fencing Tracker, он никогда не финишировал первым против мужчин. В середине своего первого сезона против женщин Редмонд уже занял первое место в отборочном турнире юниорских Олимпийских игр в Коннектикуте. Также Салливан соревновался с женщинами-спортсменками в легкой атлетике, где он выиграл титул чемпиона штата в толкании ядра и занял 2-е место на Открытом чемпионате штата.

Редмонд Салливан
Редмонд Салливан

Напомним, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах публично заявил, что Россия распространяла фейковые новости, создав напряжение на Олимпийских играх. Речь идет о гендерном скандале в женском боксе вокруг представительницы Тайваня Линь Юйтин и алжирки Иман Хелиф.

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#Фехтование #Рапира