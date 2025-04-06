Звезда сборной Украины спровоцировал скандал в Харькове

Футболист сделал выпад в сторону "Металлиста 1925"

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков отличился в соцсетях. Накануне жена футболиста Лиза похвасталась идеальной фигурой.

Георгий под постом "Металлиста 1925" в Instagram о поражение от "Металлиста" (1:0) в харьковском дерби оставил неоднозначный комментарий. Об этом сообщает "Телеграф".

"Поздравляю с победой, настоящий "Металлист", – написал Судаков.

Эта фраза вызвала негодование у болельщиков "Металлиста-1925". Пользователи раскритиковали Судакова, отметив его неудачную игру в ответном матче против Бельгии в Лиге наций.

Добавим, Судаков начал свою карьеру в академии "Металлиста", где обучался с 2014 по 2017. В 2017 году он присоединился к академии "Шахтера". В сезоне 2024/25 22-летний Георгий сыграл 30 матчей на клубном уровне, оформив 12 голов и 4 ассиста.

Справка: "Металлист-1925" — футбольный клуб, оснований в Харькове в августе 2016 года. "Металлист" (бывший "Металл") — футбольный клуб, основанный в Харькове в 2019 году. Оба клуба юридически не является правопреемником "Металлиста", который был расформирован в 2016 году.

Напомним, в стыковом раунде Лиги наций УЕФА сборная Украины проиграла Бельгии в 2-матчевом противостоянии. В гостевой игре Сине-желтые пропустили три безответных гола. Первая игра завершилась со счетом 3:1 в пользу украинцев. Георгий выходил в старте в обеих встречах, результативными действиями не отмечался. Теперь на нашу команду ожидают игры отбора на ЧМ-2026.