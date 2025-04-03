В УЕФА почтили память российского футболиста, который добровольно пошел убивать украинцев

Конгресс УЕФА только начался, а уже прогремел громкий скандал

В четверг, 3 апреля, в Белграде (Сербия) стартовал 49-й Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Перед этим мероприятием в сети активно обсуждался вопрос потенциального возвращения России на международную футбольную арену.

Не обошлось без скандала. В официальной трансляции Конгресса УЕФА на сайте организации почтили память бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, который погиб, воюя против Украины в составе оккупационных войск.

УЕФА минутой молчания почтила память всех погибших в прошлом году футболистов, тренеров и других футбольных людей, включив в данный список и Бугаева.

Бугаев, выступавший за "Локомотив", "Краснодар" и "Торпедо", в сентябре 2024 года был приговорен в РФ на тюремный срок 9 лет 6 месяцев за сбыт наркотиков. А в конце декабря в России сообщили, что бывший футболист погиб на так называемой "СВО".

Напомним, зимой 2024 года в российских колониях придумали новый способ выгонять зеков на фронт. В зданиях начали отключать отопление в 35-градусные морозы, чтобы условия для них стали невыносимы и они отправились воевать. С января 2025 года российские заключенные перестали получать единовременные выплаты от государства за подписание контракта.