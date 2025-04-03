В сборной Украины поставили на место скандального Поворознюка

Одиозный футбольный функционер задел украинских футболисток

Женская сборная Украины по футболу выступила с заявлением касательно недавних слов президента "Ингульца" Александра Поворознюка про женский футбол. Скандальный функционер заявил, что он не понимает женский футбол, а "с красивыми девушками надо делать что-то другое".

Соответствущий пост в сторис Instagram разместила глава Комитета женского и девичьего футбола Украины Анастасия Клипаченко. Украинские футболистки репостнули данное заявление, в котором отметили, что такие высказывания недопустимы.

"Считаем неприемлемыми слова президента ФК "Ингулец" Александра Поворознюка. Менталитет, который убивает женский футбол и достоинство женщины, должен оставаться в прошлом. Футбол – для всех!", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Поворознюк угодил в скандал. Бывший футболист "Ингульца" Александр Козак рассказал, что владелец клуба пригрозил одному из футболистов команды Михаилу Шершню ТЦК. Вскоре за игроком пришли двое неизвестных в венной форме, после чего Шершень сбежал на авто. Сам Поворознюк заявил, что просто хотел помочь Михаилу с "бронированием".