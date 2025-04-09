"Барселона" разгромила "Боруссию Д" в Лиге чемпионов: Левандовски похоронил свою бывшую команду (видео)

Каталонцы выиграли первый матч

В среду, 9 апреля, прошел очередной игровой день во втором раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. В первом матче 1/4 финала "Барселона" принимала "Боруссию" Дортмунд.

Встреча, проходившая в Барселоне (Испания) на стадионе "Олимпик Льюис Компанис", завершилась со счетом 4:0 в пользу "Барселоны". Об этом сообщает "Телеграф".

Каталонцы с первых минут захватили инициативу и практически весь матч провели в атаке. Это принесло свои плоды в виде голов Рафиньи в первом тайме и Роберта Левандовски (дубль) во втором. Занимательно, что два гола Сине-гранатовые забили с очень близкой дистанции. Точку в игре поставил Ямин Ламаль.

"Барселона" – "Боруссия" (Дортмунд) – 4:0

Голы: Рафинья (25), Левандовски (48, 66), Ямаль (77)

Предупреждения: Адееми (24), Гирасси (74)

"Барселона": Щенсны, Бальде, И.Мартинес (Араухо, 81), Кубарси, Кунде, Педри (Э.Гарсия, 81), Ф. де Йонг, Фермин (Гави, 74), Рафинья, Левандовски (Ферран Торрес, 81), Ямаль (Фати, 86)

"Боруссия" Д: Кобель, Раерсон (Зюле, 78), Джан, Антон, Бенсебаини, Чуквуэмека (Рейна, 67), Нмеча (Эзджан, 67), Брандт, Гиттенс (Дюранвиль, 78), Гирасси, Адееми (Байер, 46)

Полный видеообзор матча "Барселона" — "Боруссия" Д будет доступен здесь позднее.

В параллельном матче ПСЖ дома обыграл "Астон Виллу" со счетом 3:1.

Напомним, "Барселона" заняла второе место на основном этапе Лиги чемпионов, "Боруссия" Д показала лишь 10-й результат, из-за чего дортмундцам пришлось выступать в стыковом раунде ЛЧ. Там немецкий клуб одолел "Спортинг". В 1/8 ЛЧ Шмели выбили "Лилль", а Сине-гранатовые — "Бенфику".

По итогам жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов победитель четвертьфинала "Барселона" — "Боруссия" Д в полуфинале турнира сыграет с победителем противостояния "Баварии" и "Интера". Ответная игра между командами состоится во вторник, 15 апреля, в Дортмунде (Германия).