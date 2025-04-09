"Снимите кастрюли с головы": жена футболиста сборной Украины угодила в языковой скандал

Девушка неоднозначно ответила на вопрос подписчика

Жена футболиста луганской "Зари" Игоря Кирюханцева Екатерина устроила перепалку в сети. К слову, "Заря" идет на 7-м месте в турнирной таблице Украинской премьер-лиги (УПЛ).

В сторис на своей странице в Instagram Екатерина опубликовала ответ пользователю на тему украинского языка. Об этом сообщает Tribuna. Девушке сделали замечание, что она якобы делает поблажку, переходя на украинский язык.

— По умолчанию вы говорите по-русски, а таким, как я, делаете поблажки, переходя на украинский. Мне ваши поблажки не нужны – по русскому языку я определяю украинофобов. Не трудно догадаться, что вы жалеете, что идет война и вы вынуждены перебираться с места на место, ведь вы хотели, чтобы мы сдались и вы бы жили в Донецке и об украинском забыли бы навсегда. Не так ли?

– Друзья, ну не до****б? Человек ко мне обращается на украинском и я ему отвечаю на украинском. В результате получается, что я ему делаю снисхождение и еще я украинофоб. Не пошли бы вы н***й в таком случае со своим украинским? Снимите свои кастрюли с головы.

И да, я люблю Донецк и хотела бы жить там, как и все люди из Донецка. Все остальное, что он пишет по методичці — х***а, — написала Екатерина.

В сети раскритиковали Кирюханцеву.

В текущем сезоне Кирюханцев сыграл 15 матчей на клубном уровне и отметился одним ассистом. На счету 29-летнего правого защитника 15 матчей за молодежную сборную Украины U-21.

Ранее сообщалось, что полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков отличился в соцсетях. Хавбек сборной Украины спровоцировал скандал в Instagram.