Брал Лигу чемпионов с Месси и Неймаром: известный футболист теперь работает продавцом
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Бывший игрок сборной Франции выбрал необычное продолжение после футбольной карьеры
Бывший защитник "Барселоны" и сборной Франции Жереми Матье после завершения карьеры футболиста работает обычным продавцом в магазине спортивных товаров. Игроку, похоже, нравится его работа, ведь про финансовые трудности речи не идет.
Об этом сообщает lesviolets. По информации источника, о работе знаменитого французского игрока стало известно случайной благодаря фото в сети.
Один из посетителей магазина Intersport в округе Марсель (Франция) узнал футболиста и попросил фотографию с ним. За несколько дней снимок завирусился в сети, после чего журналисты подтвердили, что 41-летний Жереми работает в магазине спорттоваров.
Справка: Жереми Матье — французский футболист, прославившийся благодаря выступлениям за "Барселону" и сборную Франции. В составе каталонцев выиграл Лигу чемпионов 2014/15, тогда Жереми играл вместе с такими звездами футбола как Лионель Месси и Неймар. Кроме того, Матье выступал за "Сошо", "Тулузу", "Валенсию" и "Спортинг" (Лиссабон).
Ранее украинский футболист признался, что работал маскотом в сети украинских супермаркетов. Недавно он забил один из красивейших голов в чемпионате страны.