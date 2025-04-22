Бывший президент России Медведев угрожал убить друга Украины: подробности скандала

Бывший спортсмен рассказал об угрозах экс-президента РФ

Олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек заявил, что бывший президент России Дмитрий Медведев угрожал убить его. Бывший хоккейный вратарь на официальном уровне сообщил это руководству Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

Соответствующее заявление Гашек опубликовал на своей странице в Twitter. Также бывший спортсмен призвал МОК не допускать РФ на международные соревнования.

"Я отправил два официальных письма. Одно президенту (Кирсти Ковентри – Ред.) и исполкому МОК, второе – президенту (Люку Тардифу – Ред.) и членам совета IIHF.

Я сообщаю им, что бывший президент России Медведев угрожал убить меня.

Считаю оба письма очень важными не только для МОК и IIHF, но и для всего спортивного, а также неспортивного сообщества.

Я опубликую их через несколько дней", — заявил Гашек.

Добавим, что Медведев уже успел ответить на обвинения, без угроз не обошлось.

"Дмитрий Анатольевич считает, что бывший вратарь Гашек страдает тяжелой формой психического заболевания: русофобией в форме бреда преследования.

Я бы рекомендовал ему аккуратнее переходить дорогу и не пить пива в непроверенных местах и регулярно навещать психиатра", – процитировал Медведева его помощник Олег Осипов.

Напомним, Гашек активно выступает против "русского мира". В 2023 и 2024 годах он посетил нашу страну, где получил награду "Друг Украины". Бывший хоккеист призвал НХЛ выделить Украине миллиарды долларов, ведь лучшая хоккейная лига мира продолжает сотрудничать с российскими спортсменами. Из-за этой позиции Гашека часто оскорбляют в РФ.