"Бомбардировщица Лондона и главарь путинского гитлерюгенда": в санкционный список Зеленского попали спортсмены

Российские деятели спорта активно поддерживают войну против Украины

В пятницу, 18 апреля, президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против известных россиян. Под ограничения попали завершившие карьеру спортсмены.

Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном сайте главы государства. Он вступает в силу 18 апреля.

В санкционный список Зеленского попали ряд видных спортивных деятелей РФ:

Елена Вяльбе – президент Федерации лыжных гонок РФ, трехкратная олимпийская чемпионка. В 2024 году призвала бомбить центр Лондона из-за недопуска россиян к международным соревнованиям.

Никита Нагорный — российский гимнаст, олимпийский чемпион. Возглавлял "Юнармию" (российская молодежная военно-патриотическая организация, которую нередко сравнивают с нацистским гитлерюгендом)

Софья Великая – фехтовальщица на саблях, двукратная олимпийская чемпионка, поддержала президента РФ Владимира Путина на президентских выборах-2024.

Денис Лебедев – бывший чемпион мира по боксу по версиям IBF и WBA в первом тяжелом весе. Говорил, что пойдет на войну против Украины, если ему придет повестка.

Руслан Проводников – бывший чемпион мира по боксу по версии WBO в первом полусреднем весе также изъявил желание пойти убивать украинцев, если придет повестка.

Ранее сообщалось, что в РФ мама юной фигуристки Вероники Жилиной обвинила тренера Сергея Розанова в сексуальных домогательствах. На момент возможного инцидента спортсменке было всего 11 лет.