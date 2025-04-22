Сын Эрдогана наградил Путина и поддержал Россию

Спортивный функционер хочет, чтобы россияне вернулись в международный спорт

Билал Эрдоган, глава Всемирной конфедерации этноспорта, сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, выступил за допуск российских спортсменов к международным соревнованиям. Накануне президент РФ Владимир Путин стал лауреатом премии за лидерство Всемирной конфедерации этноспорта.

Соответствущий комментарий Эрдогана-младшего приводит ТАСС. Добавим, что накануне в Санкт-Петербурге (РФ) состоялся VII Международный форум этноспорта.

"Если спорт действительно призван преодолевать границы, служить делу мира, то он не должен быть политизирован.

Спортсмены — это молодые люди, которые хотят соревноваться, добиваться успеха. Недопуск спортсменов к международным состязаниям по политическим мотивам не способствует укреплению мира и взаимопонимания. Эти спортсмены не имеют никакого отношения к политическим причинам, по которым их отстраняют от участия в соревнованиях.

Кроме того, нет четких правил, по которым можно их исключать. Вдруг мы видим, как российских спортсменов не допускают, а, например, израильские команды и атлеты участвуют повсюду. Это выглядит нелогично. И совсем несправедливо.

Именно поэтому двойные стандарты в спорте вредят самому спорту, снижают интерес людей к нему, к развитию. Конкуренция также страдает.

Я считаю, что российские спортсмены должны быть на всех спортивных соревнованиях — с флагом, с честной борьбой. Спорт не должен быть политизирован. Политика и спорт — это разные вещи", — заявил Билал.

Ранее сообщалось, что Ахмат Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, стал почетным гражданином Грозного. К слову, еще один сын Кадырова Адам стал настоящим мемом из-за изобилия наград и орденов, которые ему стали вручать после того, как он избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля.