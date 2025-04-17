День победы и георгиевская лента: любовница Путина Кабаева вышла в свет (видео)

Бывшая спортсменка призывает к возвращению РФ в мировой спорт

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева раскритиковала Международный олимпийский комитет (МОК) за недопуск россиянки Карины Киреевой на международные соревнования. К слову, СМИ связывают Кабаеву с президентом РФ Владимиром Путиным.

Соответствующий комментарий Кабаевой приводит telegram "Небесной грации", ее спортивной школы. Алина призвала МОК допустить россиян на соревнования с флагом и гимном.

"Нейтральный статус не дали, потому что девочка поздравила в соцсетях с Днем Победы, потому что девочка сфотографировалась с георгиевской лентой, потому что маленькая девочка в пилотке с красной звездой подошла к Киреевой (чемпионке России по художественной гимнастике), сфотографировалась и выложила в соцсетях.

То есть, получается, она плохая, мы говорим: "Киреева, ты плохая, зачем ты поздравляешь с Днем Победы?" И мы скажем: "Ну, давайте мы поедем, а ты оставайся". Это что такое?

А потом мы посмотрели условия Международного олимпийского комитета, там про это ничего не написано. Она же не говорит про нацизм, она говорит про свой патриотизм.

Допустите нас с флагом и гимном, у нас нет родины, что ли", – сказала Кабаева.

Напомним, специальный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) отказал выдать Киреевой нейтральный статус. По информации российских СМИ, гимнастке отказали из-за совместного фото с ребенком в военной пилотке на голове. После этого другие российские гимнасты, получившие нейтральный статус, якобы сами отказались участвовать в международных турнирах.

Ранее сообщалось, что Кабаева фактически возглавила российскую гимнастику после того, как убрала со всех постов свою учительницу — Ирину Винер. Примечательно, что именно Винер в свое время свела Путина с Кабаевой.