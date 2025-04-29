"Барселона" - "Интер": где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов

Каталонцы проведут первый полуфинал дома

В среду, 30 апреля, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2024/25 пройдет второй полуфинал. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" — "Интер".

В прямом эфире в Украине игру "Барселона" — "Интер" покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Поединок "Барселона" — "Интер" можно посмотреть на Megogo по подпискам: MEGOPACK XL, Спорт, Максимальная и Максимальная + благотворительность. Стоимость пробной подписки — от 69 грн. Встреча пройдет в Барселоне (Испания) на стадионе "Олимпик Льюис Компанис", начало матча — в 22:00 по киевскому времени.

Ответная игра между командами состоится 6 мая в Милане (Италия). Победитель противостояния в финале турнира сыграет с победителем 2-матчевой дуэли "Арсенала" и ПСЖ. Решающая игра пройдет 31 мая в Мюнхене.

Напомним, "Барселона" заняла второе место на этапе лиги. В 1/8 финала Сине-гранатовые выбили "Бенфику", а затем справились с "Боруссией" Д. "Интер", в свою очередь, стал четвертым на этапе Лиги. Затем Нерадзурри прошли "Фейеноорд" и "Баварию".