"Барселона" — "Інтер": де і коли дивитись півфінал Ліги чемпіонів

Каталонці проведуть перший півфінал удома

У середу, 30 квітня, у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 пройде другий півфінал. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Барселона" — "Інтер".

У прямому етері в Україні гру "Барселона" — "Інтер" покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Поєдинок "Барселона" — "Інтер" можна подивитися на Megogo за підписками: MEGOPACK XL, Спорт, Максимальна та Максимальна + благодійність. Вартість пробної підписки – від 69 грн. Зустріч пройде у Барселоні (Іспанія) на стадіоні "Олімпік Льюїс Компаніс", початок матчу — о 22:00 за київським часом.

Гра-відповідь між командами відбудеться 6 травня в Мілані (Італія). Переможець протистояння у фіналі турніру зіграє з переможцем 2-матчевої дуелі "Арсеналу" та ПСЖ. Вирішальна гра пройде 31 травня у Мюнхені.

Нагадаємо, "Барселона" посіла друге місце на етапі ліги. У 1/8 фіналу Синьо-гранатові вибили "Бенфіку", а потім впоралися з "Боруссією" Д. "Інтер" своєю чергою став четвертим на етапі Ліги. Потім Нерадзуррі пройшли "Феєнорд" та "Баварію".