"Барселона" - "Интер": онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

Столица Каталонии примет большой матч

В среду, 30 апреля, в Испании состоится второй полуфинальный поединок Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 "Барселона" — "Интер". Накануне на этой стадии турнира стартовали "Арсенал" и ПСЖ.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" — "Интер". Начало встречи, которая состоится на стадионе "Олимпик Льюис Компанис", запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов "Барселона" — "Интер" (обновляется)

Где и когда смотреть матч "Барселона" — "Интер"

В прямом эфире в Украине игру "Барселона" — "Интер" покажет медиа-платформа Megogo. Поединок можно посмотреть на Megogo по подпискам: MEGOPACK XL, Спорт, Максимальная и Максимальная + благотворительность. Стоимость пробной подписки — от 69 грн.

Прогноз букмекеров на матч "Барселона" — "Интер"

По мнению букмекеров, "Барселона" является явным фаворитом не только первой встречи, но и противостояния в целом. На выход Сине-гранатовых в финал турнира аналитики предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,48. В то же время подобный успех Нерадзурри менее вероятен — коэффициент 2,64. Добавим, что специалисты оценили вероятность победы испанцев в первой игре в 58%, а итальянцев — в 19%.

История встреч

"Барселона" и "Интер" сыграли между собой 18 матчей. 10 раз побеждали каталонцы, трижды — Нерадзурри, 5 раз была зафиксирована ничья. В последний раз команды пересекались на групповом этапе Лиги чемпионов 2022/23 (1:0 в пользу "Интера" и 3:3).

В последний раз команды сыграли вничью 3-3

Напомним, "Барселона" заняла второе место на этапе лиги. В 1/8 финала Сине-гранатовые выбили "Бенфику", а затем справились с "Боруссией" Д. "Интер", в свою очередь, стал четвертым на этапе Лиги. Затем Нерадзурри прошли "Фейеноорд" и "Баварию".