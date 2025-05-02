Укр

Известный футбольный клуб объявил войну семечкам

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
На стадионе "Мартинес Валеро" запретили употреблять семечки Новость обновлена 02 мая 2025, 17:22
На стадионе "Мартинес Валеро" запретили употреблять семечки. Фото elchecf.es, pixabay.com

Одно из любимых лакомств испанских болельщиков запретили на одном из стадионов страны

Футбольный клуб "Эльче" запретил фанатам грызть семечки на своей домашней арене "Мартинес Валеро". Клуб выступает в Ла Лиге 2 (второй по силе футбольный дивизион в стране) и претендует на повышение в классе.

Соответствующее заявление появилось на официальном сайте команды. Запрет начнет действовать с 10 мая, когда "Эльче" примет "Леванте".

"В последние годы массовое употребление семечек на матчах привело к возникновению структурной проблемы: шелуха от них забивает стоки и трубы; они портят сиденья и негативно влияют на краску и отделку различных поверхностей; они значительно увеличивают расходы на уборку и обслуживание; они привлекают вредителей – крыс и голубей; и, главное, они ставят под угрозу состояние трибун.

Это решение направлено не на то, чтобы наказать болельщиков, а на то, чтобы сохранить общее пространство в наилучшем состоянии", — отметили в клубе.

Ранее от семечек отказалась "Валенсия", правда, там ограничились лишь отменой продаж лакомства и призывом использовать пакетики для шелухи.

Напомним, в матче Первой лиги Украины "Диназ" — "Подолье" игрок гостей вместо мяча ударил по голове футболиста хозяев Ивана Михайленко, после чего тот потерял сознание. Спортивный врач Дмитрий Бабелюк раскритиковал действия игроков и врача после инцидента.

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#Футбол #Семечки #ФК Эльче